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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Ekim 2025 Hedefleri ve Sosyal Medya Açıklamaları

Bakan Uraloğlu, demir yolu ve otoyol projeleri hakkında bilgi verdi, sosyal medyada düzenleme zorunluluğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:38
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Ekim 2025 Hedefleri ve Sosyal Medya Açıklamaları

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. "Kalkınma Yolu kapsamında demir yolu ve otoyol noktasında yapmamız gerekenleri planlıyoruz," dedi.

Fav Limanı ve Kara Yolu Projesi

Uraloğlu, Irak'ın Fav Limanı'nın ilk fazının 2025 yılında devreye alınacağını belirterek, "Orası limancılık faaliyetlerine başlamış olacak. Bizi ilgilendiren tarafı ise yaklaşık 1200 kilometrelik kara yolu. Projesi aşağı yukarı bitti diyebiliriz. Sadece Irak’ın kuzeyinde nereden geçeceğiyle ilgili bölgesel yönetimle merkezi hükümetin görüşmeleri sürüyor. Güncel olarak takip ediyoruz," şeklinde konuştu.

Demir Yolu ve Otoyol Düşünceleri

Bakan, Türkiye'de yapılması gereken çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Yaklaşık 2 bin 92 kilometre demir yoluyla Türkiye'den geçecek. Ovaköy'den Kapıkule'ye kadar. Yine yaklaşık 1900 kilometre otoyol ile geçecek. Otoyol noktasında da yine yapmamız gerekenler var, bunları planlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Zengezur Koridoru ile Alternatif Rota

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemine de değinerek, "Bakü-Tiflis-Kars üzerindeki mevcut demir yolu bağlantımızın belli bir kapasitesi var. Bu çalışma alternatif bir rota oluşturarak yeni bir kapasite sağlayacak," dedi.

Sosyal Medya Üzerine Öneriler

Sosyal medya düzenlemeleri hakkında da konuşan Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla ortak çalıştıklarını belirtti. "Kesinlikle bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Sosyal mecrada her türlü dezenformasyonu yapabiliyorlar. Bu nedenle toplumu koruma refleksiyle sorumluluklar getirmemiz gerekir," açıklamasını yaptı.

Şehir Planlaması ve Ulaşım Projeleri

Uraloğlu, Türkiye'deki ulaşım ve şehir planlamasının bilimsel çalışmalara dayanarak yapılması gerektiğini vurguladı. Özellikle büyük şehirlerdeki trafiğin ve ulaşımın durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Metro Projeleri Durumu

Ankara Çevre Yolu ve metro projeleri hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok. Her türlü metro projesini onaylama yetkisi bizim Bakanlığımızda," dedi.

Ankara'daki Metro Gelişmeleri

Son olarak, "Ankara'da 6 yılda 6 santimetre metro açmadılar. Bu, açılabilecek gibi de durmuyor," diyerek mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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