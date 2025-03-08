Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kadın Personelle İftarda Buluştu: Hedef Kadınların Güçlenmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kadın Personelle İftarda Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Kadınlar Günü kapsamında, bakanlık çalışanı kadın personelle bir iftar etkinliğinde bir araya geldi. Uraloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bakanlığın kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için kararlı adımlar atacağını vurguladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Uraloğlu, bu özel günün kadınların hayatın her alanında güç ve ilham kaynağı olduklarını belirtti. Kadınları ailenin temel taşı, toplumun mimarı ve geleceğin güvencesi olarak tanımlayan Uraloğlu, onların geçmişten günümüze kadar her önemli mücadelede önde yer aldıklarını vurguladı.

Kadın Gücüne Destek Olma Taahhüdü

Bakan Uraloğlu, kadınların sadece kendi hakları için değil, toplumun huzuru ve refahı için de büyük çaba gösterdiğini hatırlattı. “Kadınlarımız, tarihin her döneminde mücadelelerin ön safında bulunmuşlardır,” diyen Uraloğlu, bugünün kadınlarının 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği cesareti de hatırlattı.

Gelecek Hedefleri

Uraloğlu, bakanlığın her kademesinde kadın çalışanların özverili çalışmalarının ülkenin ulaşım ve altyapı gelişimine büyük katkılar sağladığını ifade etti. Gelecek yıllarda, bakanlıkta çalışan kadın sayısını ve yönetici oranını artırma hedeflendiklerini söyleyen Uraloğlu, kadınların başarılarının yalnızca kendileri için değil, tüm kadınlar için bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

Staj ve Fırsat Eşitliği Projeleri

Dünya Bankası destekli "Türkiye Raylı Lojistik İyileştirme Projesi" kapsamında üniversite son sınıf öğrencisi kadınlara yönelik staj programları geliştirildiğini belirten Uraloğlu, bugüne dek yaklaşık 200 gence staj imkanı sağlandığını açıkladı. Ayrıca, denizcilik sektöründe kadınların daha fazla yer alması amacıyla, Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine yönelik iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

Kapanış Mesajı

Uraloğlu, “Kadınları yok sayan toplumlar potansiyelinin yüzde 50'sinden vazgeçmektir.” diyerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve onların bilgi birikimlerinin, ülkenin ulaşım ve altyapı alanındaki hedeflerine ulaşması için önemli olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta çalışan kadın personelle iftarda bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta çalışan kadın personelle iftarda bir araya geldi.