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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Çad Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Kararlılığını Vurguladı

Bakan Uraloğlu, Türkiye-Çad ilişkilerinin güçlenmesi için ticaret hacmini artırma hedefiyle önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:27
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Çad Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Kararlılığını Vurguladı

Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Çad ile ticaret hacminin artırılması için birlikte çalışacaklarını ifade etti. Uraloğlu, Türkiye'nin Çad'a ihracatının yaklaşık 148 milyon dolar, Çad'ın Türkiye'ye ihracatının ise 182 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Ticaret hacmini artırma hedefi

Uraloğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 330 milyon dolar seviyesine ulaştırmanın hedeflendiğini ve bunun için ticaretin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Afrika'ya yönelik politikalarının olumlu sonuçlar verdiğini, 2003'te başlayan Afrika Stratejisi çerçevesinde ticaret hacminin 5,4 milyar dolardan 37 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

İkili işbirliğinde yeni fırsatlar

Bakan Uraloğlu, Türk müteahhitlik sektörünün Çad'ın altyapı projelerinde önemli bir rol oynayabileceğini dile getirdi. Uraloğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması için Türkiye-Çad İş Konseyi'nin önemini de vurgulayarak, yakın gelecekte bir iş ve yatırım forumu düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Altyapı ve tarımda işbirliği

Uraloğlu, tarım, sağlık, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. TİKA aracılığıyla yürütülecek projelerin yanı sıra, öğrenci değişim programları ve üniversiteler arası işbirliğindeki planlardan da bahsetti.

Çad'dan taziye mesajı

Toplantıda Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah da yer aldı ve Türkiye'deki yangın olayı için başsağlığı diledi. Koulamallah, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için yapılması gerekenler üzerinde durarak, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanlarındaki tecrübesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin bütün yönlerini titizlikle takip edeceklerini ve alınan kararların hızla hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

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