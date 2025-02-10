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Ulaştırma ve Altyapı Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni dergisi, sektöre bilimsel katkı sağlamayı amaçlıyor ve çevrim içi erişim imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:49
Ulaştırma ve Altyapı Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ulaştırma ve Altyapı" dergisi, ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre önemli katkılar sunmak üzere yayın hayatına girdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, derginin uluslararası hakemli ve multidisipliner bir akademik yayın olduğunu belirterek, bu derginin sektörel gelişime destek olacağını ve bilim dünyası için kıymetli bir kaynak olacağını vurguladı. Uraloğlu, derginin amacı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Ulaştırma ve altyapı sektöründeki bilimsel çalışmaların artması, Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için vazgeçilmezdir. Bu dergi, sektördeki bilimsel bilgiyi artırmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmaların yayımlanmasına olanak sağlamayı hedefliyor."

Derginin ilk sayısında, ülkenin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi ele alınarak, projenin önemi ve sektöre katkıları detaylı bir şekilde aktarıldı. Uraloğlu, yazarların kalkınma yolunun küresel ticarete etkisini değerlendirirken güncel konulara da dikkat çektiğini belirtti.

Uraloğlu, bu çalışmalarla birlikte ulaştırma sektöründe yeni stratejilerin geliştirilmesi ve daha etkin politikaların oluşturulmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

İkinci Sayıda Sürdürülebilirlik İşlenecek

Bakan Uraloğlu, derginin ikinci sayısında "Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik" konusunun işleneceğini duyurdu ve makale çağrısı yaptı. Bu sayının sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ulaştırma sistemlerinin yeniden değerlendirilmesine odaklanacağını ifade etti:

"İkinci sayı, yenilikçi araştırmalar ve uygulamalı projelere ev sahipliği yapacak. Dergiye makale göndermek için son tarih 20 Nisan olarak belirlenmiştir. Amacımız, dergiyi akademik dünyada kalıcı bir kaynak haline getirerek bilimsel bilginin paylaşımını sağlamak."

Dergiye çevrim içi erişim, https://dergipark.org.tr/tr/pub/uab veya https://ulastirmavealtyapidergisi.com.tr/ adreslerinden sağlanmaktadır.

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