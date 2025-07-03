Ultra Lüks Yat 'Alaiya' Marmaris'te Yakıt İkmal Etti

Ultra Lüks Yat 'Alaiya' Yakıt İkmalinin Ardından Yola Ç çıktı

Cayman Adaları bayraklı ultra lüks yat 'Alaiya', Marmaris'te gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından yola çıktı. 112 metre uzunluğundaki ve 16 metre genişliğindeki yat, Muğla’nın muhteşem kıyılarında kısa bir liman ziyareti yaptı.

Yakıt İkmal Detayları ve Liman Ziyareti

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlı olarak bulunan Alaiya, Aliağa Rafinerisi'nden gelen üç tankerle 81 bin litre akaryakıt ikmali gerçekleştirdi. İkmalin ardından yat, Yunanistan'ın Atina kentine doğru yola çıktı.

Yatın Sahibi Hakkında

Ultra lüks yatın sahibi olduğu iddia edilen Lakshmi Mittal, Hintli çelik sektörünün önde gelen isimlerinden biridir. Yatta, 18 misafir ağırlama kapasitesi ve 38 kişilik profesyonel mürettebat yer alıyor.

Yatın Özellikleri

2019 yılında Almanya’da inşa edilen Alaiya, misafirlerine bir dizi lüks imkan sunuyor. Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve 100 kişilik sinema salonu gibi olanaklar bulunuyor.

Ultra lüks yat "Alaiya", yakıt ikmalinin ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinden ayrıldı. Cayman Adaları bayraklı, 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat Marmaris'te liman ziyareti gerçekleştirdi.

Ultra lüks yat "Alaiya", yakıt ikmalinin ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinden ayrıldı. Cayman Adaları bayraklı, 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat Marmaris'te liman ziyareti gerçekleştirdi.