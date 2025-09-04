Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Ağustos İhracatı 2,85 Milyar Doları Aştı

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin ağustos ihracatı 2,85 milyar doları aştı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından açıklanan verilere göre, birliklerin ağustos ayı ihracatı yüzde 2,91 artışla 2 milyar 850 milyon 376 bin dolar seviyesine çıktı. Birliğin yılın ilk 8 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 12,87 artışla 27 milyar 616 milyon 928 bin dolar olarak kaydedildi.

Sektör bazlı performans

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,02 artışla 2 milyar 335 milyon 366 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. OİB'nin ocak-ağustos dönemi ihracatı ise yüzde 15,43 artışla 23 milyar 437 milyon 26 bin dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ağustosta 94 milyon 241 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-ağustos ihracatı 808 milyon 769 bin dolar olarak kaydedildi.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ağustos ihracatı 70 milyon 855 bin dolar olurken, yılın ilk 8 aylık dönemde toplam ihracatı 597 milyon 989 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) geçen ay 27 milyon 577 bin dolar ihracat bildirdi. UMSMİB'in ocak-ağustos dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,81 artışla 196 milyon 214 bin dolar seviyesine ulaştı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) üyeleri ağustosta yüzde 18,24 artışla 31 milyon 150 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, 8 aylık dönemde toplam 112 milyon 881 bin dolar dış satım kaydedildi.

UİB'den değerlendirme

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi: 'Jeopolitik belirsizliklerin artmasına, yakın coğrafyamızda sıcak çatışmaların devam etmesine, pazarlarda talebin yavaş seyretmesine, tarife savaşlarına ve korumacılık önlemlerine rağmen ihracatçılarımız gurur veren çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Sürdürülebilir büyümeyi ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceği bilinciyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.'