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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi: Cari Açığı Azaltacak Yerli Çözüm

Yerli Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, akaryakıttaki vergi kayıplarını önleyerek cari açığı azaltmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:45
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi: Cari Açığı Azaltacak Yerli Çözüm

Yerli Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Darphane ve Damga Matbaası'nın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)'nin ülkenin cari açığını azaltma potansiyeline dikkat çekti. Hekim, yerli üretimin yurt dışına çıkan döviz miktarını önleyerek ekonomik istikrar sağlayacağını belirtti.

UTTS ile Vergi Kayıplarının Önlenmesi Hedefleniyor

Hekim, UTTS'nin kurulması ile birlikte bu sistemin akaryakıt sektöründeki vergi kayıplarını azaltacağını ve aynı zamanda eşit rekabet ortamı sağlayacağını ifade etti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü bu projeyle, akaryakıt dağıtımında kayıtdışılığın önüne geçilmesi planlanıyor.

Yerli Üretim ile Ekonomik Katkı

Mehmet Hekim, "Donanım üretim merkezinin 2025 yılında devreye girmesiyle birlikte yerli üretimle donanım tedarikinin yurt dışına bağımlılığı sona erecek. Böylece cari açığın azalmasına ciddi katkı sağlanacak," dedi. Yerli yazılım ve donanım kullanımıyla, ulusal bilgi güvenliğinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tüm Taşıt Bilgileri Güvenli Bir Şekilde Saklanacak

UTTS sistemiyle birlikte, taşıt plaka bilgilerinin tamamen Türkiye'de bulunan veri merkezlerinde tutulacağı belirtiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimi altında gerçekleştirilecek bu sistem, mükellefler için şeffaflık ve bilgi güvenliği sunacak.

Akaryakıt İstasyonlarının Sayısı Artacak

UTTS, toplamda 13 bin akaryakıt istasyonunda hizmet vermeyi hedefliyor. Akaryakıt harcamalarını gider göstermek isteyen yaklaşık 8 milyon taşıt bu sistemden faydalanacak ve vergi kayıplarının önüne geçilecek.

Müşteri Sadakati ve Tasarruf İmkanları

Taşıt Tanıma Sistemi (TTS), kurumsal ve ticari taşıtlara indirimler, vadeli ödemenin yanı sıra yakıt tüketim kontrolü gibi avantajlar sunmayı amaçlıyor. UTTS'nin devreye alınmasıyla TTS hizmeti sunan istasyon sayısı 7 binden 13 bine çıkacak, böylece çok daha fazla taşıt bu sistemden yararlanma şansına sahip olacak.

Altyapı çalışmalarını Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı ve gelecek yıl hayata geçirilmesi...

Altyapı çalışmalarını Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı ve gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan UTTS ile akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, açıklamalarda bulundu.

Altyapı çalışmalarını Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı ve gelecek yıl hayata geçirilmesi...

Altyapı çalışmalarını Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı ve gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan UTTS ile akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, açıklamalarda bulundu.

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