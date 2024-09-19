Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Küresel Ekonomi Tahminleri

Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Önemli Ekonomik Tahminler

Küresel ekonomiye dair yaptığı açıklamada, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), bu yıl büyüme tahminini %2,9 olarak belirledi.

IIF'nin yayımladığı Küresel Görünüm Raporu'na göre, Türkiye ekonomisinin 2024'te %2,7 oranında büyümesi bekleniyor. Kuruluş, güçlü ekonomilerin zayıf performanslarının küresel büyümeyi aşağı çektiğini vurguladı.

Jeopolitik Gerginlikler ve Ekonomik Etkileri

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmalar ve ABD-Çin ilişkileri gibi jeopolitik gerginliklerin devam ettiği ve bu durumun küresel belirsizliği artırdığı belirtildi. Bu gelişmelerin eş zamanlı olarak yaşanmasının önemli sosyoekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca, kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri'nin küresel ekonomik ve ticaret politikaları üzerinde ciddi etkileri olacağı ifade edildi.

Küresel Ekonomik Performans Beklentileri

Küresel ekonomik faaliyetlerin yavaşlayacağına dair verilerin de yer aldığı raporda, 2023'te %3,1 olan büyüme oranının 2024 ve 2025'te %2,9'a gerileyeceği öngörülüyor.

Raporda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçmişte uyguladığı sıkı para politikasının ekonomik etkileri, hane halkı gelirlerinin azalması ve tüketici harcamalarının kısıtlanması gibi sorunlara yol açacağı vurgulandı. Ayrıca, Çin'in ekonomik büyümesinin de yavaşladığına işaret edildi.

ABD'nin ekonomik büyümesinin bu yıl %2,4 ve Çin'in %4,7 olacağı tahmin edildi. Avro Bölgesi için de büyüme oranının geçen yılla benzer seviyelerde %0,5 civarında kalmasının bekleniyor.

Türkiye ve Gelişen Pazarlar

IIF, Türkiye ekonomisinin 2024'te %2,7 büyüyeceğini öngörüyor. Ayrıca, Fed'in 2024 yılında faiz oranlarını 100 baz puan düşürmesi bekleniyor; bu durumun küresel finans piyasalarını etkilemesi muhtemel.

Gelişmekte olan pazarların, farklılık gösteren risklerle birlikte, ABD'deki daha düşük faiz oranlarından yararlanabileceği ifade edildi.

Son olarak, 2025 yılına dair ekonomik görünümün jeopolitik istikrara ve teknolojik gelişmelere bağlı olduğu kaydedildi.