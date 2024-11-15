UNEP'ten Metan Emisyonları Uyarısı: Hızlı Önlemler Alınmalı

Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP), küresel ısınmaya dair önemli bir uyarıda bulundu. Metan gazı emisyonlarına yönelik taahhütlerin arttığına dikkat çeken UNEP, bu taahhütlerin eyleme dönüşmesinde yavaş ilerleme kaydedildiği açıkladı.

Bu açıklama, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde düzenlenen bir basın toplantısında gündeme geldi. Toplantıda, Uluslararası Metan Emisyonları Gözlemevi (IMEO) tarafından hazırlanan "Metana Dikkat Etmek: Görünmez Ama Görünmez Değil" başlıklı rapor sunuldu.

Rapor, insan kaynaklı metan emisyonlarının küresel ısınmanın %30'unun sorumlusu olduğunu vurgularken, bu emisyonların kısa vadede azaltılmasının, küresel ısınmayı yavaşlatmanın en hızlı ve maliyet açısından uygun yolu olduğunu belirtti.

Raporda, IMEO tarafından sağlanan açık ve güvenilir verilerin önemine dikkat çekilirken, "Veri devrimini erişilebilir ve eyleme geçirilebilir hale getirmek için kurulan sistemlerin olgunlaşmasına rağmen, artan taahhütlere rağmen katılım sürecinin yavaş kaldığı" ifade edildi.

Küresel metan emisyonlarının azaltılması için acil eylem çağrısı yapılan raporda, 150’den fazla ülke tarafından Avrupa Birliği ve ABD öncülüğünde düzenlenen "Küresel Metan Taahhüdü" aracılığıyla emisyonları azaltma taahhütlerinin verildiği belirtildi. Ancak son bilimsel verilerin, son 5 yılda atmosferik metan konsantrasyonlarının rekor hızda arttığını gösterdiği aktarıldı.

IMEO'nun, uydu verilerini yapay zeka ile daha verimli kullandığına dikkat çeken raporda, UNEP'in Metan Uyarı ve Müdahale Sistemi (MARS) aracılığıyla hükümetleri ve şirketleri 1200'den fazla büyük metan bulutu hakkında uyardığı ifade edildi. Fakat bildirimin yalnızca %1'ine yanıt alındığı, emisyonların nedeni ya da eylem yapılıp yapılmadığı konusunda fazla bilgi elde edilemediği kaydedildi.

Sonuç olarak, metan gazı emisyonlarının azaltılması ve küresel ısınmayı yavaşlatmak için hızla eyleme geçmenin gerekliliği vurgulandı. UNEP’in emisyonlar ile ilgili sağladığı verilerin önemli olduğu ancak "gerçek değişimin" hükümetlerin, endüstrilerin ve kamuoyunun bu kaynakları benimseyip eylem dönüştürmesiyle gerçekleşeceği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.