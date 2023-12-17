Ünlü ekonomist altını bozdurup ona yatırın dedi, piyasalar karıştı!

Altın birikimi yapanlara ekonomistlerden uyarılar gelirken merak edilen soruların yanıtı gecikmedi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrasında yatırımcıların kafasını karıştırırken altın mı faiz mi? sorusuna yanıt geldi.

Ünlü ekonomist altını bozdurup ona yatırın dedi, piyasalar karıştı!
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Altın üzerine yatırım yapanların merak ettiği sorulara ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, hareketlilik üzerine yatırımcıların kafası karıştırıldı.

altın mı faiz mi

Altını bozdurup faize mi yatıralım mı? sorusuna yanıt 'Evet' olarak geldi. Ülkemiz gündeminde faiz oranlarına göre elde edilen kazançlarla beraber altın kazancının sürekli olarak kıyaslamasıyla ons altın ve dolar kuru üzerinde destekli gram altın 1924 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda yatırımcıların karar alma süreci olarak Yeşilada'nın net ''Evet'' cevabı ise perspektif sunarak yatırımcılara rehberlik edildiği belirtildi. 

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