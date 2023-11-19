Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu

Son olarak 8 bin 500 lira olan asgari ücret temmuz ayında 1 bin 402 liraya çıkarılırken asgari ücretteki artışın yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu yeni rakamın önemi, Türkiye'de milyonlarca işçinin asgari ücret almasıyla birlikte daha da artıyor, ancak mevcut rakam Türk hükümeti lobisinde giderek daha fazla dile getiriliyor.

Fatih Portakal asgari ücret artışını açıkladı!

Türkiye'de temmuz ayında yapılan asgari ücret artışının ardından yüksek enflasyon, asgari ücret artışını geride bıraktı ancak geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı, komitenin asgari ücreti belirleme kararını yakından izliyor.

Gazeteci Fatih Portakal asgari ücret tartışmasına katıldı ve ilk kez yetkililerden asgari ücrete ilişkin bilgi paylaştı.

"İnsanların yüzde 70'i asgari ücrete yakın maaş alıyor"





Türkiye'de resmi asgari ücret alan kişi sayısının yüzde 40'larda olmasına rağmen birçok firmanın eğlence için asgari ücretin biraz üzerinde ücret ödediğini hatırlatan Fatih Portakal, toplumun yüzde 70'inin aslında asgari ücret ya da buna yakın ücret aldığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET MİKTARI 16 BİN 900 LİRAYA ÇIKACAK

Yeni asgari ücret payının ne olacağı yönündeki bir soruya yanıt veren Portakal, şunları söyledi:

“Dün haydi yine kasım dedim, çünkü partiler aralıkta nasıl buluşacak, kaça mal olacak diye etrafa bakıyordum. Dün öğrendiğim asgari ücret miktarının 16 bin 500 ila 16 bin 900 lira arasında olacağıydı. Yetkililerden aldığı perde arkası bilgileri yaptığı açıklamayla paylaştı.

Çalışan maaşlarının temel sınırının 2024'ten itibaren 16 bin 500 ila 16 bin 900 lira arasına getirilmesi için asgari ücretli çalışanların maaşlarının yeni yılda yüzde 45'ten fazla artması gerekiyor. "

KASIM VE ARALIK AYI BEKLENEN ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK enflasyon verilerinde yılın ikinci yarısının dört aylık enflasyonu netleşmiş olsa da Kasım ve Aralık aylarında paylaşılacak ÜFE/TÜFE rakamları maaşa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

"Geçen yıl Türk-İş toplantıyı iptal etmişti"

Hükümetlerin emeklilerin ve memurların maaşlarını en azından enflasyona paralel olarak artırma yönünde yasal yükümlülüğü var, ancak asgari ücretin ödenmesi sorumluluğu işverenler ve işçi sendikalarının arasındaki müzakerelerle belirleniyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Sendikalar Federasyonu (TÜRK-İŞ), işverenlerle anlaşmaya varılamaması üzerine asgari ücrete ilişkin müzakerelerden vazgeçmiş, hükümet ile işverenlerin onayıyla yeni bir asgari ücret kabul edilmişti.