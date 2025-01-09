Uralchem: Avrupa'da 100 Bin Ton Rus Gübresi Bekliyor

Rus gübre üreticisi Uralchem, 100 bin ton gübresinin Avrupa'daki limanlarda bekletildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:19
Uralchem: Avrupa'da 100 Bin Ton Rus Gübresi Bekliyor

Rusya’nın önde gelen gübre üreticilerinden Uralchem Genel Müdürü Dmitriy Konyayev, Avrupa limanlarında yaklaşık 100 bin ton Rus gübresinin bekletildiğini duyurdu.

Konyayev, Rossiya-24 kanalına yaptığı açıklamalarda, insani yardım amacıyla 200 bin ton gübreyi farklı ülkelere ulaştırdıklarını belirtti. Bu sevkiyatın özellikle gıda güvenliği sorunları yaşayan ülkelere yönlendirildiğinin altını çizen Konyayev, "Yaklaşık 100 bin ton gübre de Avrupa’daki limanlarda bekletiliyor," şeklinde konuştu.

Öte yandan, Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, ülkenin 2024 yılı gübre ihracatının 40 milyon ton ile rekor bir seviyeye ulaşacağını öngördüğünü ifade etti. Rusya, Çin’in ardından küresel gübre pazarında %16’lık bir payla en büyük ikinci ihracatçı konumunda bulunuyor.

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