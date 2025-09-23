Uraloğlu'ndan TCDD'nin 169'uncu Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin 169'uncu kuruluş yıldönümünde demir yollarının milleti yakınlaştırmaya devam ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:40
Uraloğlu'ndan TCDD'nin 169'uncu Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Uraloğlu'ndan TCDD'nin 169'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün 169'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından TCDD'nin kuruluş yıl dönümüne dair paylaşım yaptı.

169 yıldır rayların üzerinde sadece yol değil, umut, emek ve muhabbet taşıdıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yollarımız milletimizi birbirine daha da yakınlaştırmaya devam ediyor"

"Geleceğe güçlü adımlarla ilerlerken her yolculukta güven ve konforu sizlere sunmayı sürdüreceğiz."

"Hep birlikte daha nice yıllarda demir yollarımızla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz."

