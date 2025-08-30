DOLAR
Uraloğlu: TCDD'ye 4 GES Devreye Alındı — 318.525.125 kWh ve 1,5 Milyar TL

Bakan Uraloğlu, TCDD demiryolu tesislerine 4 GES'in devreye alındığını; yıllık 318.525.125 kWh üretimle fazlanın şebekeye aktarılacağını ve 1,5 milyar TL tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:22
Bakan Uraloğlu: Demiryolu Tesislerine 4 Güneş Enerjisi Santrali Devreye Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu tesislerinde dört adet güneş enerjisi santralinin (GES) devreye alındığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamuya gelir sağlamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Devreye Alınan Santraller ve Üretim Kapasitesi

Uraloğlu, yazılı açıklamasında ilk etapta Balıkesir, Selçuk, Basmane garları ile Gaziantep'teki Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi'nde toplam dört santralin hizmete girdiğini belirtti. Bakan, yapım çalışmaları süren projelerle birlikte yılda 318.525.125 kilovat saat elektrik üretileceğini bildirdi.

Ek Projeler ve Orta Vadeli Hedefler

TCDD'nin toplam kurulu gücü 200 megavat olan üç GES kurulumuna yönelik çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, söz konusu santrallerin Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir ve Kahramanmaraş-Narlı lokasyonlarında inşa edildiğini belirtti. Projelerin tamamlanmasıyla 2029 yılı sonu itibarıyla TCDD kataner tesislerinde ihtiyaç olan elektriğin yüzde 25i yenilenebilir enerjiden karşılanmış olacak.

Marmaray Çatı GES Projesi

Uraloğlu, ayrıca Marmaray Çatı GES Projesi kapsamında Marmaray'daki 26 tren durağına toplam 10,13 megavat kapasiteli GES'ler kurulduğunu ve bu santrallerle yıllık bazda 15 milyon kilovat saatin üzerinde yenilenebilir enerji elde edileceğini açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla Marmaray'ın enerji ihtiyacının yüzde 60ının karşılanacağı kaydedildi.

Uraloğlu, demiryolu taşımacılığında sera gazı emisyonlarını azaltmak için kararlı adımlar atıldığını ve orta vadede TCDD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 35ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini dile getirdi. Bakan, bu yatırımların ülkenin enerji dönüşüm sürecine güçlü katkı sağlayacağını belirtti.

Uraloğlu ayrıca, "Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

