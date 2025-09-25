Uraloğlu: Türk Deniz Ticaret Filomuz Dünya'da İlk 10'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükada Anadolu Kulübü'nde düzenlenen Dünya Denizcilik Günü Kahvaltı Programı'nda konuştu. Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilikte önemli bir sıçrama kaydettiğini ve dünya sıralamasında ilk 10'a yükseldiğini açıkladı.

Sıralama ve filoya dair veriler

Uraloğlu, "Bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 11'inci sıradan 10'uncu sıraya yükseldi ve bir kez daha tekrarlıyorum denizcilikte Türkiye ilk 10'da." dedi. Filonun 2002'de 8,9 milyon dedveyt ile 17'nci sırada olduğunu, 2025'in ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleştiğini vurguladı.

Küresel ve ulusal yük trafiği

Uraloğlu, 2024'te dünya yük taşımacılığının yüzde 88'inin deniz yollarıyla gerçekleştiğini ve küresel deniz yolu yük trafiğinin yüzde 2,4 artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaştığını söyledi. Türkiye'de dış ticaret taşımalarının yüzde 86 seviyesinde deniz yoluyla yapıldığını belirtti.

2002'den bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarının yüzde 180, konteyner miktarının ise yüzde 443 arttığını aktaran Uraloğlu, 2024'te limanlarımızda elleçlenen yük miktarının yaklaşık 532 bin tona, konteyner miktarının ise 13 milyon 529 bin TEU olduğunu bildirdi. Bu yılın ocak-ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artarak 366 milyon 799 bin tona ulaştığını söyledi.

Elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 381 bin tona çıktığını belirtti.

Liman performansı ve küresel konum

Uraloğlu, uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarının yanına bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa limanını da eklediklerini söyledi. Böylece ülkemizin dünyadaki ilk 100 liman arasında 5 limana sahip olduğunu vurguladı.

Dünya Denizcilik Günü mesajı

Programda Uluslararası Denizcilik Örgütünün bu yıl Dünya Denizcilik Günü için belirlediği tema olan "Okyanusumuz, Yükümlülüğümüz, Fırsatımız"ın tüm dünya için önemli bir hususu özetlediğini belirten Uraloğlu, denizciliğin bir meslekten öte bir yaşam biçimi ve küresel ticaretin omurgası olduğunu ifade etti. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın ülkemiz için stratejik önemine dikkat çekti.

Uraloğlu, kutlamalar kapsamında bu akşam Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri ile bu yıl ilk kez Çamlıca Kulesi'nin mavi ışıkla aydınlatılacağını da sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Büyükada Anadolu Kulübünde gerçekleştirilen Dünya Denizcilik Günü Kahvaltı Programına katılarak konuşma yaptı.