Uşak'ta Mor Bahçelere Devlet Desteği ile Büyüyen Lavanta Üretimi

Uşak’ta Mor Bahçeler Yaygınlaşıyor

Uşak, 2018 yılında devlet destekleri ile hayata geçirilen lavanta bahçeleriyle, çiftçilere yeni bir ekonomik kapı açıyor. İlk olarak Ulubey ilçesinde kurulan bu bahçeler, 55 dekarlık alandan bugün 1,173 dekara ulaştı.

Kuraklığa Dayanıklı Lavanta

Su ihtiyacının az olması nedeniyle çiftçiler arasında popüler hale gelen lavanta, mor rengiyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Uşak Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sağladığı 55 bin fide desteği ile büyümeye devam eden bu bahçelerde, 2019 yılında Zafer Kalkınma Ajansı'ndan alınan 1,950,000 liralık hibe ile bir yağ işleme tesisi de kuruldu.

Lavanta, Turizmin Gözdesi Oluyor

Çiçek açan lavanta bahçeleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu alanda oluşturulan fotoğraf çekim alanları, evlilik teklifleri ve doğum günü gibi özel etkinlikler için de kullanılıyor. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, lavanta üretiminin çiftçilere finansal katkı sağladığını belirtti.

Çiftçilere Verim Artışı

Bilir, çiftçileri daha az suya ihtiyaç duyan ürünlere yönlendirerek, lavantadan elde edilen gelirin onlara büyük katkı sağladığını ifade etti. 73 bahçede şu an 800 ton yaş ürün ve 20 ton yağ üretimi gerçekleştiriliyor. Bu üretim ile Uşak, yerel ekonomiye de önemli bir destek sunuyor.

Lavanta İhracatı ve Ekonomik Katkı

Haşim Deniz Öziş gibi çiftçiler, artan ziyaretçi sayısını ve doğal etkinliklerle sundukları hizmetleri vurguladı. Yılda 30-35 bin ziyaretçi ağırlayan Öziş, lavanta ürünlerini satarak il ekonomisine katkı sağladıklarını aktardı.

Uşak’taki lavanta bahçeleri, sadece yağ üretimiyle değil, aynı zamanda öğle etkinlikleri ve turizm yönüyle de şehre canlılık katmaktadır. Çiftçilere sağlanan bu desteklerin, kentin sürdürülebilir tarım ve turizm hedefleri için büyük bir fırsat sunduğu açık.

Uşak'ta 2018 yılında devletin fide desteğiyle 55 dekarlık bahçede başlayan lavanta üretimi, kuraklığa dayanıklılığı ve turizme katkısı sayesinde arttı. Mor bahçeler, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Uşak'ta 2018 yılında devletin fide desteğiyle 55 dekarlık bahçede başlayan lavanta üretimi, kuraklığa dayanıklılığı ve turizme katkısı sayesinde arttı. Mor bahçeler, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.