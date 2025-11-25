USDA: Türkiye'de Yıllık 400-500 Bin Buzağı Ölümü, İthalatla Neredeyse Eşdeğer

USDA: Türkiye'de Yıllık 400-500 Bin Buzağı Ölümü, İthalatla Yakın

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), 'Türkiye: Hayvancılık ve Ürünleri Yıllık' raporunda, dünyanın en büyük ikinci canlı hayvan ithalatçısı olan Türkiye'nin yıllık buzağı kayıplarının yaklaşık 400-500 bin seviyesinde olduğunu ve bu rakamın ithal edilen sığır sayısına neredeyse eşit olduğunu açıkladı.

Nedenler ve 2026 Beklentisi

Raporda, Türkiye'nin verimsiz yerel üretim politikaları, zayıf hayvan sağlığı ve düşük çiftlik yönetimi nedeniyle sürü sayılarının artırılmasına katkı sağlamayan bir politika izlediği belirtildi. Bakanlık, ülkenin özellikle besi sığırı ithalatına odaklandığını vurguladı. Raporda ayrıca, 2026 yılında sığır envanterinde düşüş beklenmesinin temel nedenleri olarak yüksek kesim eğilimleri, artan üretim maliyetleri ve düşük karlılık gösterildi; bu faktörlerin çiftçileri sürülerini tasfiye etmeye yönlendirdiği ifade edildi.

Et Tüketimi ve İthalatın Rolü

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ne göre kişi başına et tüketimi 51 kilogram seviyesine ulaştı; bunun 22 kilogramı tavuk, 20 kilogramı sığır, 7 kilogramı koyun ve 2 kilogramı keçi eti olarak dağılıyor. Raporda ayrıca, sektör temsilcilerinin kişi başına 20 kilogram sığır eti tüketimi verisinin gerçeği yansıtmadığına işaret edildi. USDA, Türkiye'nin hem erkek hem dişi besi sığırı ithalatına odaklandığını kaydetti.

Kırmızı Et ve Süt Arzı Üzerindeki Riskler

Raporda çiftçilerin yüksek girdi maliyetlerini en aza indirme amacıyla hayvan kesimine yöneldiği, bunun mevcut hayvan sayısını azaltarak gelecekte kırmızı et ve süt arzında kıtlıklara yol açabileceği vurgulandı. Uzmanlar, damızlık hayvanların kesiminin sektörün sürdürülebilirliği için en büyük risk olduğunu belirtiyor ve karlılık sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade ediyor.

Buzağı Kayıpları ve Ölüm Oranları

Rapor, zayıf çiftlik yönetimi nedeniyle ülkede yıllık buzağı kayıplarının yaklaşık 400 bin ila 500 bin arasında olduğunu ve bu rakamın ithal edilen sığır sayısına neredeyse eşdeğer olduğuna dikkat çekti. Doğum sonrası ölüm oranının yaklaşık %10-15 civarında olduğu ve bunun dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu aktarıldı.

İthalat Hacmi ve Şap Salgınlarının Etkileri

USDA raporuna göre Türkiye, 2024 yılında 788 milyon dolarlık ticaret hacmiyle dünyanın en büyük ikinci canlı hayvan ithalatçısı konumunda bulunuyor. Raporda şu ifadeye yer verildi: 'Türkiye, 2010 yılından bu yana canlı hayvan ithalatı yoluyla hayvan envanterini artırmak ve sığır eti fiyatlarını düzenlemek için çaba göstermektedir.' Ancak sığır eti fiyatlarının yükselmeye devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, 2025 yılında şap hastalığı salgınları nedeniyle üreticilerin hayvanları yaş veya sağlık durumuna bakılmaksızın kesime gönderdiği, bunun sonucu olarak kesim fiyatlarının düşerek üreticilere ekonomik kayıplar yaşattığı kaydedildi.

