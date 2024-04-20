Uzun süredir bekleniyordu! Faturalara yüzde 25 indirim mecliste onaylandı

Yerel seçimler sonrasında belediyelerde çalışmalar tam sürat devam ediyor. Başkanların ilk görevi seçim öncesi verilen vaatlerin tutulması adına gerekli çalışmaları başlatmak olurken, yeni destek programları da halkın refahı adına uygulamaya sokulmaya devam ediyor. Kurulan belediye meclisleri ile birlikte gerek halkın refahına uyan kararların alındığı gibi, belediyelerin işleyişleri ile alakalı da görüşmeler neticelendiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de çalışmalar başlarken, ilk meclis toplantısı kararları kamuoyuna bilgilendirme olarak sunuldu.





SU FATURASI DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısında 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim uygulaması devreye girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde geçtiğimiz gün meclis toplantısı düzenlendi. DÜzenlenen toplantıda 1 Haziran itibari ile geçerli olmak üzere halka fatura indirim müjdesi verildi.

16 Nisan'da düzenlenen ilk toplantıda sunulan talep, su faturalarına indirim olması yönündeydi. Geçtiğimiz gün alınan karar ile birlikte, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılacağı belirtilirken, önerge değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna devredildi.





KARAR VERİLDİ

Yeni başkan tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada Olağan Meclis Toplantısı sonuçları bildirildi. Alınan karar akabinde yapılan açıklamada İzmir halkına su faturası desteği olarak yüzde 25 indirim yapılacağı belirtildi.