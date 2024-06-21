Vakıfbanklılara 11 gün süre verildi! Bunu yapanlara 720 TL para iadesi yapılacak

Vakıfbank müşterileri haziran ayının sonuna kadar yapacağı market harcamalarına 720 liraya kadar hediye para kazanabilecek. Kampanya detaylarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK'TAN GÜNCEL KAMPANYA

Vakıfbank'ın güncel promosyonu kapsamında 1 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında World üyelerine market, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde yapılacak işyerlerinde Worldcard'larıyla özel alışveriş imkanı sağlanacak. Bir seferde yapılacak ilk 750 lira ve üzeri alışverişe 60 lira, sonraki her 750 lira ve üzeri alışverişe ise 60 lira olmak üzere toplamda 720 lira World puan hediye edilecek. Çeşitli sektörlerdeki sözleşmeli işlerden kazandığınız puanları ücretsiz veya indirimli harcama yapmak için kullanabilirsiniz. Kampanya ayrıntıları şu şekilde; Alışverişlerin WORLD POS üzerinden yapılması gerekiyor. Kampanya müşteri içindir. Ek kart ve sanal kart kullanılarak yapılan alışverişler promosyona dahildir. Müşteriler 720 TL'ye kadar World Puan toplayabilir. Kampanyadan aynı gün aynı üye firmadan yapacağınız 750TL ve üzeri alışverişlerde yararlanabilirsiniz.





Kampanyaya katılmak için bankanızda kayıtlı cep telefonu numarasından bir boşluk bırakarak kredi kartınızın son 6 rakamını 5724'e SMS gönderip "GIDA" yazmanız veya Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. Topladığınız World Puanlar, 3 Temmuz 2024 tarihine kadar kredi kartınıza yüklenecek ve bir gün sonra kullanıma açılacaktır. World Puanların geçerliliği 3 Ağustos 2024'te sona erecek ve kullanılmayan puanlar 4 Ağustos 2024'te düşülecektir. Vakıfbank kampanyasına katılarak bu büyük fırsattan yararlanın, market alışverişlerinizde 720 liraya varan hediyeleri kazanın. Kampanya döneminin 1 Haziran - 30 Haziran 2024 arası olduğunu lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi ve kampanya ayrıntıları için herhangi bir Vakıfbank şubesini ziyaret edebilir veya Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılımda bulunabilirsiniz.