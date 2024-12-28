Vakıflara Vergi Muafiyeti Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Vakıflara Vergi Muafiyeti ile İlgili Yeni Düzenlemeler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan "Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, vergi muafiyeti statüsüne sahip vakıfların gelirlerinin en az üçte ikisi, vakıf amaçları doğrultusunda harcanmak zorundadır.

Acil Durumlar için Harcamalar "Amaca Yönelik" Sayılacak

Yeni tebliğ ile birlikte, vakıfların amaç maddesinde belirtilmese dahi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde doğal afetleri takiben yapılacak yardımlar, "amaca yönelik harcamalar" olarak kabul edilecek. Örneğin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından vakıflara yapılan harcamalar, bu kapsamda değerlendirilecek.

Şartların Sürekliliği Açıklandı

Vergi muafiyeti tanınmasında gerekli şartların yalnızca muafiyet süresince aranacağına dair açıklamalar da yapıldı. Bu sayede, durumun belirsizliğini gidermeyi hedefleniyor.

Acenteler İçin Özel Düzenlemeler

Devlet üniversiteleri için kurulan vakıfların faaliyet hesaplarının izlenebilmesi amacıyla da düzenlemeler yapıldı. Yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanan raporlar, vakıfların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirecek.

Geçici Gelirlerin İzlenmesi

Vakıfların olağan dışı geçici gelirleri, belirli bir oranı aşması durumunda 5 yıllık özel hesaplarda izlenecek. Bu süre içerisinde tutarın amaca yönelik harcanması veya gelir getirici mal varlıkları alımında kullanılması sağlanacak.

Amaca Yönelik Harcamaların Tanımı

Vakıfların iktisadi işletmelerine aktarılan kaynaklar ile gayrimenkul alımları, "amaca yönelik harcama" olarak kabul edilmeyecek. Dolayısıyla bu alandaki harcamalar, vakıfların vergi muafiyeti durumunu etkilemeyecek.