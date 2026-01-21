Aliağa’da 2025’te Şirket Kuruluşları Artışta: 383 Yeni Firma

Aliağa’da 2025’te 383 yeni şirket kuruldu, 113 firma kapandı; kuruluşlarda %17,8, kapanışlarda %18,9 artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:11
Çok sektörlü yapı yatırım iştahını canlı tutuyor

İzmir’in Aliağa ilçesi, petrokimya, demir-çelik, enerji, liman, lojistik ve gemi söküm gibi kritik sektörlerdeki güçlü üretim altyapısı sayesinde 2025 yılında da girişimcilik performansını sürdürdü. ALTO kayıtlarına göre 2025’te 383 yeni şirket kuruldu, aynı dönemde 113 firma faaliyetini sonlandırdı.

ALTO verileri ve yıl karşılaştırması

Bir önceki yıl ile kıyaslandığında şirket kuruluşlarında %17,8 oranında artış görülürken, kapanan şirket sayısında %18,9’luk bir artış kaydedildi. Bu veriler, ilçenin yatırım çekme kapaseti ile piyasa koşullarının aynı anda etkili olduğunu gösteriyor.

ALTO Başkanı Ömer Ertürk’ün değerlendirmesi

ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, küresel belirsizlikler ve artan maliyetlere rağmen Aliağa’da yatırım iştahının sürdüğünü belirtti ve şunları ifade etti:

"2024 yılında ilçemizde 336 şirket kurulmuştu. 2025’te bu sayı yüzde 17,8 artışla 383’e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise 95’ten 113’e çıktı. Kapanan şirket sayısındaki artışın piyasa gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu görüyoruz. Kur, faiz ve enflasyon gibi makro değişkenlerin oluşturduğu baskı, ticari karar alma süreçlerini zorlaştırıyor. Özellikle finansmana erişimdeki daralma, KOBİ’lerimizin sürdürülebilirliğini zorlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu tabloya rağmen, açılan şirket sayımızdaki güçlü artış, yatırımcılarımızın Aliağa’nın geleceğine ve üretim potansiyeline olan güvenini teyit etmektedir"

Başkan Ertürk, üretim ve istihdam odaklı büyümenin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

"Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için Aliağa gibi üretim merkezlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. İş dünyamız mevcut şartlara rağmen üretmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yatırım ortamını iyileştiren politikalarla işletmelerimizin büyümesini, yeni istihdam alanlarının oluşmasını ve finansal erişimin kolaylaştırılmasını sağlayacak adımların atılmasını bekliyoruz. Yatırımcı motivasyonunun korunması, sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel unsurlarından biridir."

Gelecek öngörüsünü paylaşan Ertürk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Yeni açılan şirketlerimizle birlikte 2026 yılında da Aliağa’nın ekonomik hareketliliğinin devam edeceğine inanıyoruz. Kentimizin sahip olduğu sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve girişimci potansiyeli, Aliağa’yı her geçen gün daha güçlü bir üretim ve ticaret merkezi haline getiriyor. Kentimizin geleceğine katkı sunan tüm girişimcilerimize ve iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum"

