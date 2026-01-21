Salihli Esnaf Odası'na Yeni Başkan: Emre Demir Göreve Başladı

Mazbata Teslimi ve Göreve Başlangıç

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Emre Demir, mazbatasını alarak göreve resmen başladı.

Mazbata teslimi, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer tarafından yapıldı. Demir, kendisine ve yönetim ekibine duyulan güvenden dolayı Salihli esnafına teşekkür etti ve görevin büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Şeffaf, adil ve üretken bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Demir, esnafın sorunlarını yakından bilen, sahadan kopuk olmayan ve çözüm odaklı bir oda yapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kongre ve Oy Dağılımı

Geçtiğimiz hafta Flaş Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede başkanlık için Emre Demir, Murat Makasçı ve Yıldırım Yılmaz yarıştı. Kullanılan 773 oyun 358’ini alan Emre Demir başkanlığa seçilirken, Murat Makasçı 283, Yıldırım Yılmaz ise 125 oy aldı. Kongrede 7 oy ise geçersiz sayıldı.

