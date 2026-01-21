Salihli Esnaf Odası'na Yeni Başkan: Emre Demir Göreve Başladı

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına seçilen Emre Demir, mazbatasını alarak göreve başladı; kongrede 773 oyun 358'ini aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:22
Salihli Esnaf Odası'na Yeni Başkan: Emre Demir Göreve Başladı

Salihli Esnaf Odası'na Yeni Başkan: Emre Demir Göreve Başladı

Mazbata Teslimi ve Göreve Başlangıç

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Emre Demir, mazbatasını alarak göreve resmen başladı.

Mazbata teslimi, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer tarafından yapıldı. Demir, kendisine ve yönetim ekibine duyulan güvenden dolayı Salihli esnafına teşekkür etti ve görevin büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Şeffaf, adil ve üretken bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Demir, esnafın sorunlarını yakından bilen, sahadan kopuk olmayan ve çözüm odaklı bir oda yapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kongre ve Oy Dağılımı

Geçtiğimiz hafta Flaş Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede başkanlık için Emre Demir, Murat Makasçı ve Yıldırım Yılmaz yarıştı. Kullanılan 773 oyun 358’ini alan Emre Demir başkanlığa seçilirken, Murat Makasçı 283, Yıldırım Yılmaz ise 125 oy aldı. Kongrede 7 oy ise geçersiz sayıldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULU’NDA BAŞKANLIĞA...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULU’NDA BAŞKANLIĞA SEÇİLEN EMRE DEMİR, MAZBATASINI ALARAK GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULU’NDA BAŞKANLIĞA...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'e 2026'da 7 milyar 549 milyon 500 bin lira yatırımla kalkınma hamlesi
2
Salihli Esnaf Odası'na Yeni Başkan: Emre Demir Göreve Başladı
3
Aliağa’da 2025’te Şirket Kuruluşları Artışta: 383 Yeni Firma
4
Altın 4 bin 700 Doları, Gümüş 94,40 Doları Aştı: Sert Yükseliş
5
Malatya Büyükşehir'den Doğanşehir'e 279.7 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı
6
Modanisa 2026'da 130 Ülkeye İhracat ve 25 Mağaza Hedefliyor
7
Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek Başkanlığında Toplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları