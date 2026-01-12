Van OSB Başkanı Memet Aslan: Ürünler Avrupa ve Bölge Ülkelerine İhraç Ediliyor

Memet Aslan, Van OSB'ye uluslararası firmaların yatırım yaptığını, tekstil başta olmak üzere ürünlerin Avrupa ile İran, Irak, Mısır ve Lübnan'a ihraç edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:34
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, son dönemde bölgeye uluslararası nitelikte firmaların kazandırıldığını ve üretimin hızla arttığını ifade etti.

Uluslararası yatırım ve üretim

İHA muhabirine konuşan Aslan, "Bizler son dönemlerde özellikle uluslararası nitelikte firmaları sanayi bölgemize kazandırdık. Şu anda dış yatırımcı ve dış finansmanla yatırım yapan firmalarımız bulunuyor. Bu firmalar üretimlerine başlamış durumda. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte, yurt dışından sanayi bölgemize yatırım yapmayı bekleyen firmalar söz konusudur" dedi.

Geniş ihracat ağı

Aslan, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerel, ulusal ve uluslararası firmalara yeni tahsisler yapılacağını vurguladı.

Başkan Aslan, "Organize sanayi bölgemizde üretilen ürünler arasında özellikle tekstil sektörü, Avrupa’ya ciddi ihracat gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra diğer üretimlerimizin önemli bir bölümü İran, Irak ve Orta Doğu ülkelerine; ayrıca Mısır ve Lübnan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor. Hamdolsun organize sanayi bölgemizde birçok ülkeye yönelik ihracat gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

