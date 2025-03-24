Varank, Bordeaux'da Gurbetçilerle Bir Araya Geldi: Türkiye'nin Süreçlerini Değerlendiriyorlar

Varank, Fransa'nın Bordeaux Şehrinde Gurbetçilerle İftar Yemeğinde Buluştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Fransa'nın Bordeaux şehrinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Varank, gurbetçilerin Türkiye'nin son 20-25 yılda yaşadığı süreci ve siyasal atmosferi azımsanmayacak bir seviyede değerlendirdiklerine dikkat çekerek, "Gurbetçi kardeşlerimizi çok önemsiyoruz" dedi.

İftar Programında Bir Araya Geldiler

Varank, Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen iftar programında, bölgedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte katıldı. Cenon Kenti Belediye Başkanı Jean Francois ve yerel Türk yöneticilerin de hazır bulunduğu programda, Türkiye'nin Bordeaux Başkonsolosluğu gibi önemli diğer yapılar ziyaret edildi.

Türk Diasporası ile Dayanışma

İftar sonrası Posoflar Kültür Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Varank, burada yaptığı konuşmada, Türk toplumunun dayanışmasını ve işbirliğini gördüğünde etkilendiğini belirtti. "Eğer Avrupa'da örnek bir Türk toplumu görmek istiyorsanız, en güzel örneği Bordeaux'da bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Global Konumu ve Erdoğan

Varank, Türkiye'nin globaldeki konumunun eskiye nazaran daha güçlü olduğunu ifade ederek, "Artık Türkiye denildiğinde akla gelen ilk marka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandır" dedi. Erdoğan'ın, dünyadaki mazlum ve mağdurlara örnek bir liderlik sergilediğini vurguladı.

Gurbetçilerin Rolü ve Siyasi Bilinç

Varank, gurbetçilerin bulundukları ülkelerde resmi ve fahri diplomat olarak Türkiye'ye katkıda bulunmalarının önemini vurguladı. Ayrıca, gurbette yaşayan Türklerin, bulunduğu ülkedeki siyasete sıkı sıkıya katılmasının gerektiğini, bunun hem bireysel hem de ülke ilişkilerini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Türkiye ile Yurtdışı İlişkileri ve İhtiyaçlar

Türkiye'nin yurtdışındaki Türk vatandaşları için yaptığı çalışmalara değinen Varank, Türkiye’ye dönüşte uçak biletleri gibi konuları Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini belirtti. Ayrıca, dövizle askerlik ve Türkiye’de emekli olup yurt dışında çalışanların sorunlarını da çözmek üzere çalışmalara başlayacağını ifade etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Uluslararası Demokratlar Birliğinin her yıl Avrupa genelinde ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programları vesilesiyle Fransa'nın Bordeaux şehrinde vatandaşlarla bir araya geldi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Uluslararası Demokratlar Birliğinin her yıl Avrupa genelinde ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programları vesilesiyle Fransa'nın Bordeaux şehrinde vatandaşlarla bir araya geldi.