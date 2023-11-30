Vergi ve harçlara 2024 ayarı erken geldi! Yeni yılda artık bu rakamları ödeyeceğiz

Yapılan o zamlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi zamlar yayımlandı? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Vergi ve harçlara 2024 ayarı erken geldi! Yeni yılda artık bu rakamları ödeyeceğiz
Yayın Tarihi:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdare Başkanı Vergi Usul Kanun Tebliği'ni yayımlamış bulunmaktadır. Değerleme oranı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

YAPILAN O ZAMLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanı Gelir İdare Başkanlığı'ndan hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.vergi

Tebliğ içerisinde yeniden değerleme oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu yurt içerisinde üretici fiyatta ortalama fiyat artış oranını, bu oranın Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini açıkladı.

2023 senesinde yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirtilmişti.

Vergi, harç, ceza kanunlarında yeniden değerlem oranının her yıl artması beklenmektedir.

Öne Çıkanlar
Dışarda bir ton para vermeye gerek kalmayacak! En basit haliyle ev yapımı waffle tarifi Dışarda bir ton para vermeye gerek kalmayacak! En basit haliyle ev yapımı waffle tarifi
Üniversiteye büro personeli, temizlik ve sağlık personelleri alınacak! Başvuru için son 6 gün Üniversiteye büro personeli, temizlik ve sağlık personelleri alınacak! Başvuru için son 6 gün
Çocuklarınıza her sabah bir bardak içirin! Zekayı güçlendirip ezber yeteneğini artırıyor Çocuklarınıza her sabah bir bardak içirin! Zekayı güçlendirip ezber yeteneğini artırıyor
Çok Okunanlar
Emeklileri zil takıp oynatacak gelişme! Artık onların da hesabına para yatırılacak Emeklileri zil takıp oynatacak gelişme! Artık onların da hesabına para yatırılacak Elinde altını olan köşe bucak saklasın! Uzman isim 1 ay sonra gram altındaki rekoru açıkladı! Elinde altını olan köşe bucak saklasın! Uzman isim 1 ay sonra gram altındaki rekoru açıkladı! Fiat Egea'nın Sedan modelinde fiyatlar düşüşe geçti! Diğer fiyatları gören almak için sıraya girdi Fiat Egea'nın Sedan modelinde fiyatlar düşüşe geçti! Diğer fiyatları gören almak için sıraya girdi Altın fiyatlarında yeni rekor yakın! Gram altında son fırsat o tarihte görülecek Altın fiyatlarında yeni rekor yakın! Gram altında son fırsat o tarihte görülecek Cumhurbaşkanı emeklilerin yüreğine su serpti! Kişi başı 5000 TL verilecek Cumhurbaşkanı emeklilerin yüreğine su serpti! Kişi başı 5000 TL verilecek