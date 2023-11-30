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Vergi ve harçlara 2024 ayarı erken geldi! Yeni yılda artık bu rakamları ödeyeceğiz

Vergi ve harçlara 2024 ayarı erken geldi! Yeni yılda artık bu rakamları ödeyeceğiz Yapılan o zamlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi zamlar yayımlandı? İşte merak edilen detaylar haberimizde.