Vergi ve harçlara 2024 ayarı erken geldi! Yeni yılda artık bu rakamları ödeyeceğiz
Yapılan o zamlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi zamlar yayımlandı? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdare Başkanı Vergi Usul Kanun Tebliği'ni yayımlamış bulunmaktadır. Değerleme oranı nedir? Tüm detaylar haberimizde.
YAPILAN O ZAMLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Hazine ve Maliye Bakanı Gelir İdare Başkanlığı'ndan hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.
Tebliğ içerisinde yeniden değerleme oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu yurt içerisinde üretici fiyatta ortalama fiyat artış oranını, bu oranın Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini açıkladı.
2023 senesinde yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirtilmişti.
Vergi, harç, ceza kanunlarında yeniden değerlem oranının her yıl artması beklenmektedir.