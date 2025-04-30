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Veysel Memiş, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Oldu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri yeni koordinatör başkanını Veysel Memiş olarak belirledi. Yeni dönemde güçlü ihracat hedefleri var.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:56
Veysel Memiş, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Oldu

Veysel Memiş Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Oldu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Veysel Memiş seçildi. Birlikten yapılan açıklamaya göre, bu dönem için görev yapacak olan koordinatör başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.

Memiş, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeni görevi üstlendi. Başkan yardımcıları ise Saadettin Çağan ve Gürkan Tekin olarak belirlendi. Saadettin Çağan, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Gürkan Tekin ise Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürütmektedir.

Veysel Memiş, AKİB’in “İhracatta Türkiye Yüzyılı” vizyonuna destek vereceğini belirtti. Sürdürülebilir ve katma değerli ihracatla güçlü bir gelecek inşa etme hedefini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, kaynaklarını verimli kullanan, karbon ayak izini azaltan ve yeşil dönüşüme öncülük eden bir profil ortaya koyup Akdeniz'den dünyaya uzanan güçlü, dirençli ve değer yaratan ticaret ağını daha da güçlendirmektir. Yeni dönemde, ortak akılla hareket ederek üreticimizi, ihracatçımızı ve bölgemizi uluslararası rekabette öne çıkaracak her adımın takipçisi ve öncüsü olacağız. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız."

Yeni dönemde hedeflenen yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımlar ile Türkiye’nin uluslararası ihracat arenasındaki gücünü artırma kararlılığı ön plana çıkıyor.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Veysel Memiş...

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Veysel Memiş seçildi.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Veysel Memiş...

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Veysel Memiş seçildi.

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