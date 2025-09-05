DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,22 -0,19%
ALTIN
4.706,31 -0,33%
BITCOIN
4.659.171,73 -2,35%

VİOP Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı: 12.401,00 Puandan Açılış

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat yüzde 0,16 yükselişle 12.401,00 puandan açıldı; yatırımcılar ABD istihdam verileri ve Avro Bölgesi GSYH verisini izliyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:29
VİOP Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,16 yükselişle 12.401,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,15 artışla 12.381,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.387,00 puan olmuştu.

Küresel Piyasalarda Pozitif Hava

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini artırmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

