VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Güne %0,34 Düşüşle Başladı

VİOP'ta ekim vadeli kontrat güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne %0,34 düşüşle 12.180,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,53 artışla 12.221,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.228,00 puan olmuştu.

Piyasaların odağında

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de enflasyon verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları yatırımcıların odağında olacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek %41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise %36,5 olarak bildirildi.

Teknik görünüm

Analistler teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.200 ve 12.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.