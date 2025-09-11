VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Güne %0,34 Düşüşle Başladı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı açılışta yüzde 0,34 azalışla 12.180 puandan işlem gördü; piyasalar ECB, TCMB kararları ve ABD enflasyonuna odaklandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:36
VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Güne %0,34 Düşüşle Başladı

VİOP'ta ekim vadeli kontrat güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne %0,34 düşüşle 12.180,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,53 artışla 12.221,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.228,00 puan olmuştu.

Piyasaların odağında

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de enflasyon verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları yatırımcıların odağında olacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek %41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise %36,5 olarak bildirildi.

Teknik görünüm

Analistler teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.200 ve 12.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temmuzda Ticaret Satış Hacmi %11,6, Perakende %13 Arttı
2
Dolar/TL 41,2930'da yükselişte
3
TÜİK: Toplam ciro endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 38,8 arttı
4
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 10.573,34'te
5
Türkiye Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat
6
Avrupa Borsaları ECB Kararı Öncesi Almanya Hariç Pozitif Seyrediyor
7
Altının gramı 4 bin 824 liraya geriledi — Çeyrek 8 bin 80, Cumhuriyet 32 bin 571 lira

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te