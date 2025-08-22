DOLAR
VİOP'ta Ağustos BIST 30 Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ağustos kontratı güne %0,17 artışla 12.663,00 puandan başladı; Powell'ın Jackson Hole konuşması ve teknik seviyeler yatırımcıların gündeminde.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:29
Açılış ve seans verileri

Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,17 yükselişle 12.663,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 yükselişle 12.641,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.657,00 puana ulaşmıştı.

Yatırımcıların odağı: Powell ve ekonomik veriler

Küresel piyasalarda yatırımcıların dikkati, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumundaki konuşmasında. Yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi takip ediliyor.

Teknik görünüm

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.800 puan seviyelerinin direnç; 12.600 ve 12.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

