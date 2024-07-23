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VİOP'ta Ağustos Vadeli BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta Ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 12.705,00 puandan yatay başlamışken, TCMB'nin faiz kararı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:29
VİOP'ta Ağustos Vadeli BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 12.705,00 puandan işlem görerek başladı.

Başlangıç Değeri ve Önceki Seansları

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 12.705,00 seviyesinden işlem gördü. Önceki günde dar bantta hareket eden endeks kontratı, normal seansı %0,1 oranında düşüşle 12.710,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise 12.714,50 puana kadar yükseldi.

Küresel Piyasaların Durumu

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle ortaya çıkan belirsizliklerle karışık bir seyir izlediğini aktardı. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları merakla bekleniliyor.

İzlenecek Veriler ve Teknik Analiz

Analistler, TCMB'nin para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda önemli oynaklık yaratabileceğini vurguladı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit tutacağını öngörmektedir. Bugün, yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi; yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışları izlenecek. Teknik açıdan endeks kontratı için 12.800 ve 12.900 seviyeleri direnç, 12.700 ve 12.600 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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