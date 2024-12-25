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VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne yüzde 1,7'lik artışla başladı ve 10.810,00 puandan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:28
VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

VİOP'ta Yükseliş Trendine Giriş

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne yüzde 1,7 yükselişle 10.810,00 puandan başladı.

Açılış Seansı Performansı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,7 artışla 10.810,00 seviyesinden işlem gördü. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,4 artışla 10.629,00 puandan tamamladı.

Akşam Seansı Sonrası Durum

Endeks kontratı, akşam seansında asgari ücret açıklaması sonrası yüzde 1,7 yükselerek 10.804,00 puana ulaştı.

Küresel Piyasalarda Düşük Likidite

Küresel piyasalarda yılın son haftasında, birçok yerde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Asgari Ücret Açıklaması

Yurt içinde dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Bugün Neler Bekleniyor?

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtirken, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti. Teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

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