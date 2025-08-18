VİOP'ta BIST 30 Ağustos Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Hafta açılışında hafif yükseliş, küresel gelişmeler izleniyor

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı Ağustos vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,23 yükselişle 12.236,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı seyrettiği belirtilen Ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 yükselişle 12.208,00 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.238,00 puana ulaşmıştı.

Bugünkü açılış seansında kontrat önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 artışla 12.236,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirim sürecine yeniden başlanacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşını sonlandırmaya yönelik adımların etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Bu hafta piyasa katılımcılarının odağında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar bulunuyor.

Analistler, yurt içinde bugün kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan uzmanlar, endeks kontratında 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.