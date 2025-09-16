VİOP'ta BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontratı yükselişle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,08 yükselişle 12.722,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 6,4 artışla 12.712,00 puandan tamamlamış, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.722,00 seviyesine ulaşmıştı.

Küresel etki ve veri gündemi

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik seviyeler

Analistler teknik açıdan endeks kontratında direnç seviyelerini 12.800 ve 12.900, destek seviyelerini ise 12.600 ve 12.500 puan olarak işaret ediyor.