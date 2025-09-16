VİOP'ta BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat yüzde 0,08 artışla 12.722,00 puandan açıldı; küresel olumlu haberler ve bugün açıklanacak veriler izlenecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:28
VİOP'ta BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontratı yükselişle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,08 yükselişle 12.722,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 6,4 artışla 12.712,00 puandan tamamlamış, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.722,00 seviyesine ulaşmıştı.

Küresel etki ve veri gündemi

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik seviyeler

Analistler teknik açıdan endeks kontratında direnç seviyelerini 12.800 ve 12.900, destek seviyelerini ise 12.600 ve 12.500 puan olarak işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serbest Bölgeler Ağustos 2025'te İhracatta Rekor Kırdı
2
VİOP'ta BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı
3
Küresel Piyasalar Fed Beklentileri ve ABD-Çin Görüşmesiyle Pozitif Seyretti
4
Bakanlığa Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nde Özel Hesap Yetkisi
5
Asya Borsaları Çin Hariç Pozitif: Fed'in Faiz İndirimi Beklentisi Piyasaları Harekete Geçirdi
6
Altında Yükseliş: Gram 4 bin 892 lira, Çeyrek 8 bin 194 lira
7
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 41,3130, Avro 48,7030

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025