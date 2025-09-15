VİOP'ta BIST 30 Ekim Kontratı Haftaya Yatay Başladı

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftaya yatay seyirle 11.947,00 puandan açıldı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,14 azalışla 11.947,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.958,00 puana yükselmişti.

Piyasaların Odak Noktası

Küresel piyasalar güne pozitif başlarken, yeni haftada piyasa katılımcılarının odağında ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bulunuyor.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 11.800 puanın destek, 12.000 ve 12.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.