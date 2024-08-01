Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta ağustos vadeli BIST 30 endeks kontratı, açılışta yüzde 0,7 değer kazanarak 12.110,50 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:28
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Başladı

Türkiye'nin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı sözleşme, güne yüzde 0,7 yükselişle 12.110,50 puandan start aldı.

Açılış Verileri

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 artış göstererek 12.110,50 seviyesine ulaştı. Önceki gün, satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı normal seansı %0,1 azalışla 12.030,00 puandan tamamlamış, akşam seansında ise %0,5 yükselerek 12.088,00 puana kadar çıkmıştı.

Küresel Piyasa Etkileri

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıkladığı faiz indirimine yönelik sinyallerin ardından, küresel hisse senedi piyasalarında pozitif bir seyrin gözlemlendiğini belirtiyor. Fed, politika faizini %5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Eylül toplantısında faiz indirimine başlayabileceğinin sinyallerini verdi.

Fed Açıklamaları

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından çıkan sonuçlar ışığında, enflasyonun gerilediği ancak hâlâ yüksek kaldığı ifade edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının güçlü kalması durumunda Eylül'de faiz indiriminin masaya gelebileceğini belirtti. Powell, gelecekteki toplantılar hakkında henüz bir karar almadıkları konusunda da bilgi verdi.

Bugünün Verileri

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Avro Bölgesi işsizlik verileri takip edilecek. Analistler, VİOP'taki endeks kontratının teknik açıdan 12.100 ve 12.000 seviyelerinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın ise direnç noktaları olduğunu kaydediyor.

İLGİLİ HABERLER

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi