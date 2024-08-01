VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Başladı

Türkiye'nin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı sözleşme, güne yüzde 0,7 yükselişle 12.110,50 puandan start aldı.

Açılış Verileri

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 artış göstererek 12.110,50 seviyesine ulaştı. Önceki gün, satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı normal seansı %0,1 azalışla 12.030,00 puandan tamamlamış, akşam seansında ise %0,5 yükselerek 12.088,00 puana kadar çıkmıştı.

Küresel Piyasa Etkileri

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıkladığı faiz indirimine yönelik sinyallerin ardından, küresel hisse senedi piyasalarında pozitif bir seyrin gözlemlendiğini belirtiyor. Fed, politika faizini %5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Eylül toplantısında faiz indirimine başlayabileceğinin sinyallerini verdi.

Fed Açıklamaları

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından çıkan sonuçlar ışığında, enflasyonun gerilediği ancak hâlâ yüksek kaldığı ifade edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının güçlü kalması durumunda Eylül'de faiz indiriminin masaya gelebileceğini belirtti. Powell, gelecekteki toplantılar hakkında henüz bir karar almadıkları konusunda da bilgi verdi.

Bugünün Verileri

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Avro Bölgesi işsizlik verileri takip edilecek. Analistler, VİOP'taki endeks kontratının teknik açıdan 12.100 ve 12.000 seviyelerinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın ise direnç noktaları olduğunu kaydediyor.