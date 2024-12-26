VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, %0,6'lık bir yükselişle 11.030,00 puandan işlem görerek güne merhaba dedi.

Günün açılış seansında, aralık vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık %0,6 artışla 11.030,00 seviyesine ulaştı. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, normal seansı %0,3 artışla 10.966,00 puandan tamamlarken, akşam seansında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 para politikası raporunun açıklanmasının ardından %0,6 daha yükselerek 11.036,00 puana çıktı.

Noel tatili nedeniyle işlem hacimlerinin düşük olduğu küresel piyasalarda temkinli bir seyir gözlenirken, yurt içinde dikkatler TCMB'nin yılın son para politikası kararına çevrildi. AA Finans anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek %48,50'ye çekmesini bekliyor.

Analistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentileri ise %29,50 olarak ortaya kondu. TCMB, ayrıca dün 2025 yılına dair bir para politikası yol haritası yayımladı. Yapılacak düzenlemelerde sadeleşme adımlarına 2025 yılı içinde de devam edileceği belirtildi.

TCMB, 2025'te Para Politikası Kurulu (PPK) kapsamından 8 toplantı gerçekleştireceğini ve bu toplantılar öncesindeki sessiz dönemin 3 iş günü süreceğini duyurdu. Ayrıca, döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedef belirlemediklerini ve döviz alım-satım işlemlerinin yapılmayacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde, TCMB'nin faiz kararının yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının gözlemlenmesi bekleniyor. Teknik analizler, endeks kontratında 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu gösteriyor.