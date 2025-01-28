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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,3 artışla 11.450 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:28
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 11.450,00 puandan başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 artış gösteren endeks kontratı, 11.450,00 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 azalışla 11.417,00 puandan tamamlamıştı. Ancak akşam seansında yüzde 0,2 artışla 11.437,00 puana çıktı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda ise, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir gözlemleniyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.400 ve 11.350 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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