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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Güne Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 11.120,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:29
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Güne Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 yükselişle 11.120,00 puandan başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artış gösteren bu kontrat, dünkü satış ağırlıklı seyrin ardından dikkat çekti. Önceki gün normal seansı yüzde 0,6 azalışla 11.078,00 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında kayıplarının bir kısmını geri kazanarak 11.114,00 puana yükseldi.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla birlikte pozitif bir seyir gözlemleniyor. Bugün ise gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında BoE'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.250 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

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