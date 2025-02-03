VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yüzde 1,3 Düşüşle Haftaya Başladı

VİOP'ta Şubat Vadeli Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yüzde 1,3 düşüşle 11.280,00 puandan başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,3 azalış yaşayan şubat vadeli endeks kontratı, yatırımcıların dikkatini çekti. Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen bu kontrat, normal seansı yüzde 1 azalarak 11.423,00 puandan tamamlamıştı. Ayrıca akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.405,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Satış Baskısı

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Yurt İçinde Enflasyon Verileri Bekleniyor

Yurt içinde ise gözler, bugün açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,29 artacağını öngörüyor. Bu beklentilere göre, bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e inmesi bekleniyor. Ayrıca, 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 olarak öngörülüyor.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten Açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti ve not görünümünü durağan şekilde değerlendirdi. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin geçen yıl aralık ayından bu yana art arda iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme döngüsüne başladığı hatırlatıldı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.250 ve 11.200 puanların destek, 11.350 ve 11.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.