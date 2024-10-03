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VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yatay Başladı

VİOP'ta Ekim vadeli BIST 30 endeksi yatay seyirle 10.376,25 puandan işlem görüyor. Enflasyon verileri beklentileri etkiliyor.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:29
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yatay Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli İşlemler Yatay Seyirle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne 10.376,25 puandan yatay bir seyirle işlem görerek başladı.

Önceki Kapanışın Hemen Altında

Açılış seansında Ekim vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışının hemen altında, 10.376,25 seviyesinden işlem gördü. Dün, satış ağırlıklı bir seyirle Ekim vadeli endeks kontratı normal seansı yüzde 3,5 azalışla 10.378,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise kontrat yatay bir seyir izledi.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'den gelen verilerin ardından yumuşak iniş beklentilerin artmasına karşın, Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle karışık bir görünüm devam ediyor.

Yurt İçi Enflasyon Verileri Bekleniyor

Bugün yurt içinde ise gözler Eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında yüzde 2,09 artış göstermesini bekliyor. Bunun yanı sıra, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e düşmesi öngörülüyor.

Yoğun Veri Gündemi

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Eylül'de yüzde 43,23 olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca analistler, yurt içinde enflasyon ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğine, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişlerinin yoğun veri gündeminin takip edileceğine dikkat çekiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.200 puan destek, 10.500 ve 10.600 seviyeleri ise direnç konumunda.

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