VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Eğilimi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükseliş göstererek 9.865,00 puandan işlem görmeye başladı.

Önceki Seanslar ve Piyasa Gelişmeleri

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3 azalışla 9.852,50 puandan tamamladı. Akşam seansında da düşüş devam ederek, 9.842,75 puana geriledi.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair güçlü beklentilerin yanı sıra, Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesi, haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Veri Gündemi

Analistler, bugün yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'deki öncü göstergeler endeksinin yakından takip edileceğini belirtti. Teknik olarak, endeks kontratında 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade ettiler.