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VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksi, açılışta düşüş yaşarken yatırımcıların gözü TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:33
VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Düşüşle Başlayan Endeks Kontratı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,37 düşüşle 11.153,50 puandan başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre 11.137,50 seviyesinden el değiştirirken, dünkü normal seansı %1,6 artışla 11.195,00 puandan tamamladı.

Ancak, akşam seansında yüzde 1 kayıpla 11.080,25 puana geriledi.

Küresel Piyasaların Karışık Seyri

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine ilişkin endişeler sonucu karışık bir seyir izlerken, yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların dikkatini çekiyor.

ABD İstihdam Raporu ve Yurt İçi Gelişmeler

Analistler, ABD'de açıklanan son istihdam raporunun resesyon kaygılarını artırdığına değinerek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının, iş gücü piyasası hakkında belirleyici veriler sunup sunmayacağını ifade ettiler.

Ülkemizde TCMB'nin 3. Enflasyon Raporu'na dair yapacağı açıklamalar, yurt dışındaki ABD verileri ile birlikte yakından takip edilecektir. Teknik olarak, endeks kontratında destek seviyeleri 11.000 ve 10.900, direnç seviyeleri ise 11.200 ve 11.300 puan seviyeleri olarak belirlenmiş durumda.

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