VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Düşüşle Başladı

VİOP Piyasasında Son Gelişmeler

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeks kontratı, haftaya yüzde 0,3 düşüşle 12.175,50 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış ve Önceki Performans

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre 0,3 puanlık bir azalma görüldü. Cuma günü, endeks kontratı, 12.218,50 puandan normal seansı kapatma sürecinde yüzde 0,06 düşüş yaşadı ve akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Küresel Piyasalar ve Ekonomik Veriler

Analistler, global borsa piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarını ve yoğun makroekonomik veri takvimiyle bu haftaya pozitif girdiğini ifade ediyorlar. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, yapılacak toplantıların bankaların stratejileri hakkında ipuçları sunması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın Beklentileri

ABD'de ekonomik aktivitenin beklenenden daha dayanıklı olduğu ve enflasyon baskılarının hafiflediği gözlemleniyor. Bu durum, 'yumuşak iniş' senaryolarını öne çıkarırken, aynı zamanda yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Çarşamba günü politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağı ve metnin, ekonomik projeksiyonların yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.

Gelecek Gündem ve Teknik Analiz

Para piyasalarında, Fed'in bu yılın kalanında üç faiz indirimine gidebileceğine dair fiyatlamalar mevcut. Fed'den gelecek sinyaller ve Cuma günü açıklanacak istihdam raporu, faizin düşmesi konusundaki belirsizlikleri gidermeye yardımcı olabilir. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin bir seyir izlerken, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri dikkatle takip edilecektir.

Teknik analizler doğrultusunda, endeks kontratında 12.300 ve 12.500 seviyeleri direnç, 12.100 ve 12.000 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.