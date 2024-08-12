VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselerek Güne Başladı

VİOP'ta Yükseliş Başlangıcı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, %0,28’lik bir artışla 10.957,50 puandan işlemine başladı. Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %0,28 artış gösteren endeks kontratı, Cuma günü ise satış ağırlıklı bir seyir izlemişti.

Cuma Günü Satış Ağırlığı

Cuma günü normal seansı %2,60 düşüşle 10.926,50 puandan kapatan endeks, akşam seansında %0,17'lik bir kayıpla 10.907,50 seviyesine geriledi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Analistler, ABD'de resesyon endişelerinin azalmasının ardından, küresel piyasalardaki toparlanmanın haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğine dikkat çekti. ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin, Federal Rezerv’in gelecekteki politikaları hakkında ipuçları verebileceği belirtiliyor.

Piyasa Beklentileri

Analistler bugün ülkemizde işsizlik oranı ve perakende satış verilerine odaklanırken; yurtdışında ise ABD'deki tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin izleneceği vurgulandı. Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 11.300 ve 11.400 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkarken, 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek konumunda değerlendirildi.