VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı: 11.108 Puan

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık %0,2 yükselişle 11.108,00 puandan başladı. Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık %0,2 artışla bu seviyeden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık %1,6 azalışla 11.091,00 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında, endeks %0,2 artışla 11.108,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin, enflasyon konusunda soru işaretleri yaratmasıyla birlikte, gelecekte atılacak adımlara dair belirsizlikler artmış durumda.

Yatırımcılar Verileri Takip Ediyor

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.200 ve 11.250 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri ise destek konumunda.