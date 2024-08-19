VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Haftaya Yükselişle Başlangıç

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya %0,4 artışla 10.870,00 puandan işlem görerek güçlü bir başlangıç yaptı.

Önceki Seansı Kapatma Durumu

Önceki normal seans kapanışına göre %0,4 artış gösteren endeks kontratı, Cuma günü satış baskısı altında kalmıştı. Normal seansı %2,1 düşüşle 10.830,00 puandan tamamlayan kontrat, akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 10.850,00 puana yükseldi.

Piyasa Beklentileri ve Gelişmeler

Analistler, küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğine dikkat çekerken, ABD'de yapılacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların odak noktası haline geldiğini ifade etti.

Yurt içinde ise gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın yarın açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilmiş durumda.

Ekonomist Beklentileri

AA Finans'ın yaptığı beklenti anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini %50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin ortalaması ise %46,50 olarak hesaplandı.

Teknik Gözlem

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'deki öncü endeks verilerinin izleneceği belirtildi. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanları ise destek konumunda değerlendirilmekte.