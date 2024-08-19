Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'taki ağustos vadeli BIST 30 endeksi, haftaya %0,4 artışla başladı. Yatırımcılar, yeni gelişmeleri merakla takip ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:27
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Haftaya Yükselişle Başlangıç

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya %0,4 artışla 10.870,00 puandan işlem görerek güçlü bir başlangıç yaptı.

Önceki Seansı Kapatma Durumu

Önceki normal seans kapanışına göre %0,4 artış gösteren endeks kontratı, Cuma günü satış baskısı altında kalmıştı. Normal seansı %2,1 düşüşle 10.830,00 puandan tamamlayan kontrat, akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 10.850,00 puana yükseldi.

Piyasa Beklentileri ve Gelişmeler

Analistler, küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğine dikkat çekerken, ABD'de yapılacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların odak noktası haline geldiğini ifade etti.

Yurt içinde ise gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın yarın açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilmiş durumda.

Ekonomist Beklentileri

AA Finans'ın yaptığı beklenti anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini %50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin ortalaması ise %46,50 olarak hesaplandı.

Teknik Gözlem

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'deki öncü endeks verilerinin izleneceği belirtildi. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanları ise destek konumunda değerlendirilmekte.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı