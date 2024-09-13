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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP, Ekim vadeli BIST 30 endeks kontratında güne %0,2 yükselişle başladı ve 10.967,00 puandan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Güne Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, %0,2'lik bir artışla 10.967,00 puandan işlem görmeye başladı.

Gün Öncesi Durum

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 10.967,00 seviyesinden işlem gören endeks, dün dalgalı bir seyir izleyerek normal seansı %1,4 artışla 10.940,25 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise yükselişine devam eden endeks kontratı 10.962,75 puana ulaşmıştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin etkisiyle artan 'yumuşak iniş' beklentileri, risk algısını azaltmış durumda. Haftanın son işlem gününde ise karışık bir seyir gözlemleniyor.

Analistlerin Değerlendirmesi

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik analizde, endeks kontratında 11.000 ve 11.100 puan direnç, 10.750 ve 10.600 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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