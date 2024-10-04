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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne %0,1 artışla 10.144,25 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 09:27
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Son Durum

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na (VİOP) ait ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı sözleşme, güne %0,1 yükselişle 10.144,25 puandan işlem görerek başladı.

Önceki Seans Verileri

Dün gerçekleştirilen normal seans, satış ağırlıklı bir grafik çizerek %2,3 azalmayla 10.138,50 puan seviyesinden kapandı. Ancak akşam seansında endeks kontratı %0,1 artışla 10.144,00 puana ulaştı.

Küresel Piyasa Gelişmeleri

Orta Doğu'daki gerginliklerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan verilerin ekonomik aktivite üzerinde belirsizlikler oluşturması nedeniyle piyasalarda temkinli bir seyir gözlemleniyor. Bugün ise ABD'nin istihdam raporuna dair veriler yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

ABD'deki Beklentiler

ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceğine dair pozitif görüşler sürerken, istihdam piyasasındaki verilere bağlı olarak piyasalarda oynaklık bekleniyor.

Yurt İçi Veriler

Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında %2,97 artarak, yıllık enflasyon %49,38 seviyelerine geriledi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,37 artış gösterdi ve yıllık bazda %33,09 seviyesine düştü.

Teknik Göstergeler

Analistler, gün içinde yurt içindeki reel efektif döviz kurunun yanı sıra yurt dışındaki ABD'deki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik analizler itibariyle endeks kontratındaki destek seviyeleri 10.100 ve 10.000, direnç seviyeleri ise 10.300 ve 10.400 olarak belirlendi.

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