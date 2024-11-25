VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta, aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, haftaya %0,3 artışla 10.900,00 puan seviyesinden işlem görerek başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık %2,1 yükselişle 10.866,75 puandan tamamlamış, ancak akşam seansında hafif düşerek 10.860,50 puana gerilemişti.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler etkili bir seyir izliyor. Bu hafta, ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, yurt içinde bahar dönemi yatırım eğilimi istatistikleri, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi gibi verilerin yanı sıra, yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyorlar. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.000 ve 11.200 puan direnç, 10.800 ve 10.650 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.