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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne %0,2 yükselerek 11.209,00 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 11.209,00 puandan başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 11.209,00 seviyesinden işlem gören endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 1,2 artışla 11.185,00 puandan tamamladı. Akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.209,00 puana ulaştı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmaması, piyasalar üzerinde iyimser bir hava oluşturdu. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin ve konut satışlarının yanı sıra yurt dışında da Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğine dikkat çekiyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.150 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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